Hombre causa zafarrancho en iglesia y agrede a su madre

MONCLOVA, COAH.– Un hombre fue detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal luego de protagonizar un fuerte zafarrancho al interior de una iglesia en la colonia Guerrero y posteriormente agredir físicamente a su madre dentro de su domicilio ubicado en la calle 45 del mencionado sector oriente.

El detenido fue identificado como Pablo Hernández, de 41 años, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia tóxica al momento de los hechos ocurridos la noche de ayer.

De acuerdo con la información proporcionada por vecinos del sector, el sujeto inicialmente alteró el orden dentro de las instalaciones religiosas, causando temor entre las personas presentes. Minutos después, el hombre se trasladó hasta su vivienda, donde comenzó una agresión física contra su propia madre, situación que generó el reporte inmediato a las autoridades municipales.

Tras recibir el llamado de auxilio, elementos del Departamento de Seguridad Pública se movilizaron rápidamente hacia la colonia Guerrero, donde lograron controlar y asegurar al agresor sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

Debido al estado inconveniente en el que se encontraba el individuo, los oficiales solicitaron apoyo de socorristas, siendo trasladado inicialmente al hospital de la Cruz Roja para recibir atención médica y una valoración correspondiente.

Una vez estabilizado, el hombre fue llevado a los separos municipales, donde quedó detenido y a disposición de las autoridades correspondientes por las faltas cometidas y la agresión familiar registrada durante la noche.