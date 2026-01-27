Tres jóvenes sufren accidente en Frontera: Libramiento Carlos Salinas de Gortari

FRONTERA, COAH.- Momentos de verdadera angustia vivieron tres jóvenes fronterenses la noche del lunes, luego de protagonizar un aparatoso accidente vial sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la empresa Metal Pro, un tramo que automovilistas identificaron como especialmente peligroso durante la circulación nocturna.

Los jóvenes se desplazaban a bordo de un automóvil Chevrolet Malibu cuando, al llegar a una curva pronunciada, el conductor perdió el control de la unidad. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar por las autoridades, el vehículo circulaba a velocidad considerable, lo que habría sido determinante para que el automóvil no lograra mantenerse sobre la carpeta asfáltica.

Tras abandonar el camino, el Malibu avanzó varios metros fuera del pavimento hasta terminar sobre el camellón central. El impacto y el trayecto irregular provocaron daños visibles en la carrocería, suspensión y neumáticos, dejando la unidad severamente averiada.

El accidente generó alarma entre conductores que transitaban por la zona, quienes de inmediato realizaron los reportes al número de emergencias, temiendo que los ocupantes hubieran resultado gravemente lesionados.

Minutos después arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas, quienes brindaron atención prehospitalaria a los tres jóvenes. Tras la valoración médica, se confirmó que ninguno presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, quedando el incidente únicamente en un fuerte susto y cuantiosos daños materiales.

Elementos de la Policía Estatal Coahuila tomaron conocimiento de los hechos, efectuaron el peritaje correspondiente y aseguraron el área para prevenir otro percance, mientras una grúa se encargó de retirar el vehículo siniestrado.