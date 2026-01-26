Vecinos de Monclova alertan a Protección Civil por riesgo de gas

MONCLOVA, COAH.- Una situación considerada de alto riesgo mantiene en alerta a vecinos del Fraccionamiento Monclova, al sur de la ciudad, quienes solicitaron la intervención urgente del Departamento de Protección Civil ante la presencia de tanques de gas, ductos expuestos y cableado eléctrico en una zona de intensa actividad comercial.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el foco de peligro se localiza sobre la calle Ramón del Bosque, donde operan diversos establecimientos comerciales, entre ellos una venta de lotes, una pizzería y un negocio de tortillas. Los tres cuentan con sistemas de suministro de gas, incluyendo tanques estacionarios y líneas visibles, sin que exista —según los habitantes— una pared perimetral que delimite de manera adecuada las áreas consideradas de riesgo.

La preocupación de los vecinos se incrementó al señalar que estas instalaciones se encuentran a escasa distancia de un domicilio particular colindante, además de una subestación eléctrica ubicada en el mismo entorno, lo que representa una combinación peligrosa ante la posibilidad de una fuga de gas, un incendio o un cortocircuito.

Habitantes del sector advirtieron que parte del equipamiento se encuentra fuera de las zonas que deberían estar restringidas, quedando al alcance de trabajadores, clientes y personas que transitan diariamente por el lugar, lo que eleva el riesgo de un accidente de consecuencias graves.

Ante este escenario, los colonos solicitaron que personal de Protección Civil realice una inspección formal en el área, documente las condiciones en que operan los negocios y determine si cumplen con las medidas mínimas de seguridad establecidas por la normativa vigente.

Los vecinos aclararon que su petición no busca afectar la actividad comercial, sino prevenir una tragedia que pudiera derivarse de la combinación de gas, electricidad y la ausencia de barreras físicas de contención en una zona habitacional y comercial.

Hasta el cierre de esta edición, se estaba a la espera de la revisión oficial por parte de las autoridades competentes.