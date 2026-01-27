Detienen a hombre tras choque en Frontera que dejó daños en CECyTEC

FRONTERA, COAH.- La mañana de este martes, elementos de la Policía Municipal se movilizaron a la colonia Guadalupe Borja, en Ciudad Frontera, luego de que un aparatoso choque frontal frente a un plantel educativo dejara dos vehículos prácticamente destrozados, daños en la infraestructura escolar y un conductor detenido por su presunta responsabilidad.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:00 horas sobre la calle Francisco de Luna, cuando un automóvil Cougar negro, de procedencia extranjera, conducido por Juan Carlos, de 35 años, circulaba hacia el norte. De acuerdo con los primeros peritajes, el hombre presuntamente manejaba a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol, ya que regresaba a su domicilio tras haber pasado la noche fuera.

Al tomar una curva prolongada, el conductor perdió el control del volante, invadió el carril contrario y chocó de frente contra un Chevrolet Monza, conducido por Gustavo Mora López, de 58 años, residente de la colonia Occidental, quien se dirigía a su trabajo en el momento del impacto.

La fuerza del choque hizo que el Cougar saliera proyectado varios metros hasta terminar incrustado en la malla ciclónica del plantel CECyTEC Frontera, causando daños visibles en la barda perimetral del centro educativo, lo que generó alarma entre vecinos y padres de familia debido al horario de ingreso escolar.

Testigos informaron que, tras la colisión, el presunto responsable bajó del vehículo e intentó huir corriendo; sin embargo, fue capturado y detenido por agentes de la policía municipal que llegaron de inmediato para investigar el incidente.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Gustavo Mora, quien presentaba dolor en el brazo y la pierna izquierdos, sin necesidad de ser trasladado a un hospital. El conductor señalado fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades para determinar su responsabilidad.

Ambos vehículos fueron removidos del lugar con una grúa, mientras que las autoridades municipales llevaron a cabo las diligencias correspondientes.