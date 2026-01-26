Intensa movilización policiaca en Monclova por hombre armado

MONCLOVA, COAH.- Una intensa movilización policiaca rompió la calma de la colonia Del Río la mañana de este lunes, luego que vecinos reportaron la presencia de un hombre presuntamente armado, lo que generó temor entre los habitantes y activó un amplio despliegue de seguridad en el sector.

El reporte ingresó a los números de emergencia alertando sobre un individuo que portaba lo que parecía ser un arma larga, desplazándose de manera sospechosa sobre la calle Granada, en el cruce con la avenida Las Moras.

La información provocó la inmediata activación de los protocolos de reacción ante posibles situaciones de alto riesgo. Elementos de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con el Grupo de Reacción Centro (GRC), se trasladaron al lugar ante la versión de que el sujeto, descrito con vestimenta completamente negra, podría portar un arma de fuego de alto calibre.

De manera extraoficial, también se advirtió sobre la posible presencia de más personas armadas en la zona, lo que elevó la alerta entre las corporaciones. Las patrullas ingresaron a la colonia con recorridos tácticos, cerrando calles aledañas para evitar riesgos a la población, mientras los agentes descendían de las unidades para realizar labores de búsqueda pie a tierra. Se inspeccionaron calles, áreas abiertas y puntos señalados por testigos, en un intento por ubicar al individuo reportado.

Pese a la magnitud del operativo, no fue posible localizar al sospechoso ni confirmar la presencia de armas. Tras varios minutos de revisión y vigilancia, las autoridades determinaron que no existía una amenaza inmediata, catalogando el reporte como una situación de riesgo potencial sin confirmación. No se registraron detonaciones, personas lesionadas ni aseguramientos relacionados con el caso. Sin embargo, los oficiales mantuvieron presencia preventiva en el sector durante varios minutos, con el fin de disuadir cualquier acto delictivo y devolver la tranquilidad a los vecinos.