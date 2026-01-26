Movilización de seguridad en Monclova por extorsión telefónica

MONCLOVA, COAH.- Una llamada de auxilio activó la movilización de corporaciones de seguridad la mañana de ayer, luego que una persona, habitante de la colonia Fovissste denunció ser víctima de presuntas amenazas telefónicas relacionadas con un préstamo solicitado a través de una plataforma digital.

De acuerdo con el reporte canalizado al número de emergencias, la parte afectada señaló que, tras realizar el trámite del crédito en línea, comenzó a recibir constantes llamadas intimidatorias. En ellas, los presuntos responsables exigían el pago inmediato de 100 mil pesos, bajo la amenaza de difundir fotografías, archivos personales y contenido almacenado en su teléfono celular mediante redes sociales.

Ante la gravedad del señalamiento, una unidad de Seguridad Pública se trasladó hasta la calle El Roble, en el citado sector habitacional, con el objetivo de atender el reporte y entrevistarse con la persona que solicitó el apoyo.

Minutos después, también arribó una unidad de la Fiscalía General del Estado para tomar conocimiento del posible delito e iniciar las diligencias correspondientes. No obstante, pese a la movilización de las autoridades, ninguna persona salió del domicilio señalado para ratificar la denuncia o proporcionar mayores datos.

Tras permanecer varios minutos en el sitio sin lograr contacto con el reportante, los elementos policiales se retiraron, quedando el hecho asentado como un posible intento de extorsión telefónica, modalidad que en fechas recientes ha sido recurrente mediante supuestos préstamos digitales.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar proporcionar información personal a aplicaciones o plataformas de procedencia desconocida, así como a formalizar cualquier denuncia ante instancias ministeriales en caso de recibir amenazas.