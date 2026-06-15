Rescatan a abuelito atrapado por inundación

FRONTERA, COAH.- La fuerza de las lluvias que han golpeado a la Región Centro estuvo a punto de cobrar una víctima más la mañana de este lunes, cuando un adulto mayor con problemas de movilidad quedó atrapado dentro de su vivienda tras el desbordamiento de un arroyo en la colonia Borja.

La emergencia movilizó a elementos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes desde temprana hora han participado en labores de auxilio a la población afectada por las precipitaciones que han provocado severos encharcamientos e inundaciones en diversos sectores de Monclova y Frontera.

El llamado de auxilio fue realizado por vecinos preocupados por la situación del hombre, quien vive solo en una vivienda ubicada en la calle Chihuahua número 69. El incremento del nivel del agua provocó que el domicilio comenzara a inundarse, dejando al adulto mayor imposibilitado para ponerse a salvo por sus propios medios debido a que utiliza silla de ruedas.

Ante la situación, los socorristas ingresaron al inmueble entre el agua acumulada y realizaron maniobras para poner a salvo al hombre, logrando evacuarlo sin que presentara lesiones. La escena generó momentos de tensión entre los habitantes del sector, quienes observaban con preocupación el avance de la corriente.

Una vez concluido el rescate, los voluntarios continuaron trabajando dentro de la vivienda para desalojar el agua acumulada y reducir los daños ocasionados por la inundación, permitiendo que el afectado pudiera regresar posteriormente a su hogar en condiciones más seguras.

Vecinos del sector destacaron la rápida respuesta de los rescatistas, quienes han mantenido una intensa jornada de trabajo debido a las múltiples emergencias derivadas de las lluvias persistentes que continúan afectando la región.

Mientras tanto, Protección Civil permanece atendiendo reportes en distintos puntos de la ciudad, apoyándose en corporaciones de rescate voluntarias para hacer frente a la gran cantidad de llamados de auxilio generados por la contingencia climatológica.