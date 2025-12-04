Choque en Monclova causa daños materiales y susto entre conductoras

MONCLOVA, COAH.— La imprudencia al volante casi termina en tragedia la tarde de este jueves en la colonia Tecnológico, donde un aparatoso choque dejó cuantiosos daños materiales y un buen susto entre las conductoras involucradas. El incidente ocurrió poco después de las 13:00 horas, cuando una automovilista pasó por alto un alto obligatorio y provocó la colisión.

¿Cómo ocurrió el accidente en Monclova?

Paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) llegaron de inmediato al cruce para revisar a las participantes del accidente. Aunque el impacto fue fuerte y generó nerviosismo evidente, ninguna presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital. Los socorristas confirmaron que todo quedó en daños a los vehículos.

La presunta responsable fue identificada como Andrea Michelle Morales Ortiz, de 27 años, quien conducía un Nissan March gris sobre la calle Benjamín Franklin en dirección al oriente. Testigos señalaron que la joven no respetó el alto al llegar al bulevar Tecnológico, lo que ocasionó que una camioneta Ford Escape blanca, manejada por Jatziry Carolina Hernández González, se impactara contra el costado del March.

Hernández González explicó a los oficiales que no tuvo oportunidad de frenar, pues la imprudente maniobra de la otra conductora fue repentina e inesperada. Tras el golpe, el Nissan dio un brusco giro y estuvo a punto de estrellarse contra una malla ciclónica de la esquina, lo que hubiera agravado aún más la situación.

Agentes del Departamento de Control de Accidentes aseguraron ambas unidades mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se deslindaban responsabilidades. Morales Ortiz, además del susto, deberá hacerse cargo de los daños generados por su falta de precaución.