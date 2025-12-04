Monclova: intervención policial tras reporte de violencia doméstica

MONCLOVA, COAH.— Un convivio familiar terminó en intervención policiaca la tarde de ayer en la colonia Hipódromo, donde un joven fue detenido luego de que su comportamiento alterado provocara un reporte por posible caso de violencia doméstica.

El incidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre una discusión dentro de una vivienda del sector. Al acudir, los oficiales se entrevistaron con la madre de José Ronaldo Zúñiga Ibarra, de 27 años, quien explicó que su hijo comenzó a comportarse de forma agresiva durante la convivencia, generando preocupación entre quienes se encontraban en el domicilio.

Al percatarse de la llegada de los policías, José Ronaldo optó por huir corriendo para evitar consecuencias legales. Sin embargo, su intento fue breve: los oficiales lograron interceptarlo a pocos metros de la vivienda, asegurándolo sin que el incidente escalara a mayores.

Una vez detenido, el joven fue trasladado a los separos municipales, donde quedó bajo resguardo por una falta administrativa, ya que no se encontraron elementos para proceder por un delito mayor. La mujer confirmó no haber sufrido lesiones y no solicitó presentar cargos, limitándose a colaborar con la elaboración del reporte.

La rápida intervención de la policía permitió restablecer la calma en la zona, donde algunos vecinos observaron con inquietud el movimiento generado por la detención. Autoridades señalaron que este tipo de llamados deben ser atendidos con prontitud, pues permiten evitar que un conflicto doméstico escale y represente un riesgo para los residentes.

El caso quedó concluido como una falta administrativa, pero sirvió como recordatorio de la importancia de mantener la armonía dentro del hogar y de recurrir a las autoridades cuando alguna situación pone en riesgo la convivencia familiar y vecinal.