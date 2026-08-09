Dos menores lesionadas tras accidente de motocicleta en Frontera

FRONTERA, COAH.- Dos jovencitas menores de edad resultaron lesionadas luego de ser embestidas por una motocicleta cuyo conductor derrapó al intentar esquivar un automóvil, la noche del sábado, en la colonia Borja.

El accidente ocurrió sobre la calle Francisco de Luna, cuando Jordan N., también menor de edad, circulaba en motocicleta acompañado de un vecino.

Al llegar al cruce con la calle Concepción Armendáriz, un automóvil le invadió la vía libre, por lo que el joven maniobró para evitarlo y perdió el control de la motocicleta.

El vehículo derrapó sobre la calle Francisco de Luna y terminó embistiendo a dos jovencitas menores de edad que se encontraban a la orilla de la vialidad.

Tras el impacto, las lesionadas fueron atendidas por paramédicos de Cruz Ámbar y Cruz Roja, quienes posteriormente las trasladaron al Hospital Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica.

Finalmente, oficiales de Control de Accidentes acudieron al lugar, tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para establecer cómo ocurrió el accidente.