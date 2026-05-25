Tragedia en Frontera: mujer es atropellada y el conductor escapa

FRONTERA COAH.-La tranquilidad de la noche terminó en tragedia para una pareja que caminaba por calles de la colonia Bellavista, en Ciudad Frontera, luego de que una mujer fuera brutalmente atropellada por el conductor de una camioneta que, tras el impacto, aceleró para escapar sin prestar ayuda.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11 de la noche en el cruce de la calle La Paz y avenida Oriental. En ese punto, Juana Lorena Reyes, de 54 años y vecina de la colonia Occidental, caminaba acompañada de su esposo cuando una camioneta RAM de color oscuro apareció repentinamente y la embistió.

El golpe lanzó a la mujer contra el pavimento, donde quedó con severos dolores y lesiones principalmente en ambas piernas. Testigos solicitaron apoyo de emergencia mientras el responsable desaparecía entre las calles del sector.

Paramédicos del grupo Águilas Doradas arribaron minutos después y brindaron atención prehospitalaria a la lesionada. Debido a los golpes que presentaba en distintas partes del cuerpo, fue trasladada de urgencia al hospital Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica especializada.

Elementos de Control de Accidentes acordonaron el área y realizaron el peritaje correspondiente para reconstruir la mecánica del atropellamiento. Las autoridades iniciaron las investigaciones para tratar de ubicar la camioneta involucrada y dar con el conductor responsable, quien hasta el cierre del reporte permanecía prófugo.