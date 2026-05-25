Menor fallece tras accidente en jardín de niños en Monclova

MONCLOVA, Coahuila. — Un trágico accidente cobró la vida de un menor en el jardín de niños María Elena Chaires, ubicado en la calle Francisco Villa de la colonia Cañada Sur. El incidente ocurrió en el área de recreo del plantel, donde, según informes iniciales, el pequeño resbaló y cayó mientras utilizaba los aparatos de juego de la institución educativa.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio tras recibir el reporte de emergencia; sin embargo, al arribar confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales. Ante el deceso, elementos de la Agencia Investigadora Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

Agentes ministeriales se entrevistaron con directivos, maestros y encargados del plantel, quienes se encontraban en el lugar colaborando con la indagatoria. Aunque el personal docente rinde declaraciones para esclarecer el suceso, las autoridades aún no determinan si algún adulto presenció el momento exacto del percance.

Reacciones de la comunidad

Vecinos del sector se mostraron consternados y sorprendidos por la movilización policial, manifestando que no se percataron de los hechos de manera inmediata. Los peritajes continúan al interior de la escuela de la Región Centro para deslindar responsabilidades legales.

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