Rescatan a menor en Monclova que pedía dinero en la calle

MONCLOVA, COAH. — La mañana de ayer, elementos de Seguridad Pública Municipal realizaron el rescate de un menor de edad que se encontraba exponiéndose en la vía pública mientras pedía dinero y limpiaba vidrios en el cruce de calles de la colonia Progreso.

Los hechos fueron detectados durante un recorrido de vigilancia efectuado por oficiales preventivos sobre el cruce de las calles Texcoco y Chapultepec, donde observaron a un niño de aproximadamente ocho años realizando actividades en el exterior de una tienda de conveniencia.

De acuerdo con el reporte policiaco, el menor se acercaba a los automovilistas para solicitar dinero y ofrecer la limpieza de parabrisas, situación que de inmediato llamó la atención de los uniformados debido a las condiciones de vulnerabilidad en las que se encontraba.

Tras entrevistarse con el pequeño y confirmar que permanecía solo en el lugar, los oficiales procedieron a resguardarlo para evitar que continuara expuesto a riesgos en plena vía pública, donde constantemente transitaban vehículos.

Posteriormente, el menor fue trasladado a las instalaciones de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONIF), autoridad encargada de iniciar las investigaciones correspondientes sobre su situación familiar y determinar las condiciones en las que permanecía realizando dichas actividades.

Las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre los padres o tutores del menor, mientras que el caso quedó bajo seguimiento de las instancias de protección infantil.