Fallece niño en Kínder

La tragedia golpeó este lunes a la colonia Cañada Sur, luego de que un menor de apenas seis años de edad perdiera la vida tras sufrir un accidente dentro del jardín de niños Linde María Helena Chanes.

Los hechos ocurrieron cerca del mediodía en el plantel ubicado sobre la calle Francisco Villa, donde el pequeño identificado como Ian Gael convivía con otros alumnos durante las actividades escolares, cuando repentinamente ocurrió el fatal percance en el área de juegos.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, uno de los columpios presuntamente colapsó debido a fallas en su estructura y falta de firmeza en la base, provocando que el menor cayera violentamente y se golpeara de lleno contra el suelo.

La emergencia desató momentos de angustia entre docentes y personal educativo, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos al percatarse de la gravedad de las lesiones que presentaba el estudiante.

Ante la demora de una ambulancia, maestras del kínder decidieron trasladar al menor en un vehículo particular al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde médicos confirmaron que el pequeño ya no contaba con signos vitales al momento de su ingreso.

Tras confirmarse el fallecimiento, elementos de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al jardín de niños para iniciar las diligencias correspondientes, mientras peritos realizaron la fijación y levantamiento de evidencias en el área del accidente.

Paramédicos de Cruz Roja también brindaron atención a una maestra que sufrió una severa crisis nerviosa tras lo ocurrido.

Hasta el cierre de esta edición, autoridades educativas y ministeriales no habían emitido una postura oficial sobre las condiciones del juego infantil ni sobre posibles responsabilidades.