Conductor irresponsable huye tras impactar a motociclista en Frontera

FRONTERA COAH. - La tarde de ayer, un motociclista resultó lesionado luego de ser brutalmente derribado por un conductor irresponsable que, tras provocar el accidente, decidió escapar cobardemente para evitar enfrentar las consecuencias.

Los hechos ocurrieron sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, justo frente a las instalaciones del Quinto Batallón de la SEDENA, donde Ángel Eduardo circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue impactado violentamente por la parte trasera por un automóvil cuyo conductor no detuvo la marcha.

El golpe proyectó al motociclista contra el pavimento, dejándolo tendido sobre la carpeta asfáltica mientras automovilistas que pasaban por el lugar solicitaron apoyo de emergencia al observar la gravedad del accidente.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado en el lugar del percance para posteriormente valorar su traslado a un hospital debido a las lesiones que presentaba tras la aparatosa caída.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y realizar el peritaje correspondiente, además de recabar datos que permitan identificar al vehículo involucrado y ubicar al responsable que escapó tras causar el accidente.

La circulación en el sector se vio parcialmente afectada mientras socorristas y autoridades realizaban las labores de auxilio y levantamiento de evidencias sobre el libramiento.