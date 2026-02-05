Conductor de 69 años derriba barda de jardín de niños en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un conductor de 69 años estuvo a punto de introducirse con todo y camioneta al jardín de niños Eulalio Gutiérrez, en la colonia Guerrero, luego que su unidad se quedó sin gasolina y terminó derribando parte de la barda ciclónica del plantel, la tarde de este jueves.

El percance ocurrió pasadas las 12:00 horas sobre la calle 27, poco después de cruzar la calle 18, cuando el adulto mayor circulaba por el sector y se percató de que su vehículo ya no contaba con combustible.

En su intento por avanzar, perdió el control de la trayectoria, subió a la banqueta y se impactó directamente contra el cerco perimetral de la institución educativa, quedando con una llanta 'volando' dentro del kínder.

Vecinos que presenciaron el hecho solicitaron de inmediato el apoyo de las autoridades y de socorristas, generándose la movilización de elementos municipales y paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

En el lugar fue atendido Jesús Oyervides, de 69 años de edad, vecino de la colonia Guerrero, quien recibió valoración pre hospitalaria y posteriormente fue trasladado a un hospital para una revisión médica más completa, ya que presentó dolor en una pierna y en el pecho.

Afortunadamente, los alumnos ya habían salido del plantel al momento del impacto, por lo que el patio se encontraba vacío y no hubo menores en riesgo.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de lo sucedido y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Más tarde acudió el hijo del conductor, quien dialogó con la Directora del plantel para acordar la reparación de los daños ocasionados a la barda.

Finalmente, las autoridades solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la camioneta y trasladarla a un corralón.