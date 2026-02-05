Pleito por mezcal deja herido en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una convivencia regada con alcohol terminó en pleito y con un hombre con una seria lesión en la cabeza tras ser agredido presuntamente por su propio primo en la colonia El Mirador, todo —según versiones— por el "último trago". Los hechos se registraron en un domicilio de la calle Manila, donde dos familiares permanecían desde la mañana ingiriendo bebidas embriagantes. Con el paso de las horas, el ambiente se tornó tenso y la discusión subió de tono. El lesionado fue identificado como Rodrigo Moreno Barrientos, de 48 años de edad, quien declaró a las autoridades que ambos discutieron cuando quedaba únicamente una porción de mezcal. El desacuerdo pasó rápidamente del alegato al empujón. De acuerdo con su versión, al intentar tomar el envase fue golpeado en la cabeza con un trozo de madera, lo que le provocó una herida de consideración y pérdida importante de sangre.

Tras el altercado, el presunto agresor se retiró del lugar, mientras el herido salió a pedir ayuda por sus propios medios. Vecinos lo observaron malherido en el cruce de las calles Guadalajara y Villahermosa y reportaron la situación al número de emergencias. Paramédicos de Cruz Roja acudieron para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

Elementos municipales y estatales desplegaron recorridos en el sector para tratar de ubicar al presunto responsable, mientras se recababan datos para integrar el informe correspondiente. El caso quedó en manos de la autoridad investigadora, que determinará responsabilidades.

Otra reunión familiar que terminó todo menos en brindis.