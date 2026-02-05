Riña familiar deja a padre e hijo lesionados en Monclova

Una fuerte discusión familiar terminó en riña y dejó a dos hombres lesionados durante la madrugada del jueves en la colonia Colinas de Santiago, lo que provocó la movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado sobre la calle Rosario, donde vecinos reportaron gritos y golpes, temiendo que la situación se saliera de control dentro de la vivienda.

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el altercado involucró a Jesús Javier Mireles Díaz, de 18 años, y a su padre, Juan Antonio Mireles, de 39, quienes sostuvieron una confrontación que pasó de la discusión verbal a los empujones y agresiones físicas.

Testigos señalaron que ambos salieron del domicilio aún forcejeando y terminaron en la vía pública, donde quedaron con diversas lesiones. Habitantes del sector describieron momentos de tensión, ya que al principio el joven se mostraba agresivo, pero después quedó adolorido y visiblemente afectado mientras esperaban la llegada de los socorristas.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas acudieron para brindarles atención prehospitalaria y estabilizarlos en el lugar. Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital General Amparo Pape de Benavides para su valoración médica.

Acciones de la autoridad

Elementos de Seguridad Pública Municipal intervinieron para controlar la situación, separar a los involucrados y recabar información de lo ocurrido. Las autoridades iniciaron el reporte correspondiente para determinar responsabilidades y el origen del conflicto.

Detalles confirmados

El caso quedó bajo seguimiento oficial mientras se integran entrevistas y dictámenes médicos, a fin de establecer la situación legal de los participantes.