Niño de 9 años resulta herido en accidente escolar en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un alumno de nueve años de edad resultó lesionado de forma accidental dentro de la Escuela Primaria Minerva Ramos Rendón, de la colonia Obrera Sur Tercer Sector, luego de encajarse un lápiz de madera al momento en que intentaba sentarse durante actividades escolares.

El incidente se registró alrededor de las 18:00 horas de este jueves en la escuela primaria Profesora Minerva Ramos Rendón, ubicada sobre la calle Samuel Filden, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades preventivas.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor —identificado como Brian N— se disponía a tomar asiento cuando un compañero colocó parado el lápiz en el área de la silla, ocurriendo el accidente que le causó la lesión en un glúteo.

Personal del plantel solicitó apoyo de emergencia, arribando paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron la atención prehospitalaria. Para evitar mayores complicaciones, los socorristas decidieron no retirar el objeto y trasladaron al menor de inmediato al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

El estudiante fue llevado acompañado de su madre y quedó bajo valoración de especialistas para su adecuada atención médica.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron para tomar conocimiento de lo ocurrido y recabar datos sobre el accidente escolar.