Joven lesionado tras ser embestido por camioneta en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un peatón resultó lesionado luego de ser embestido por una camioneta cuando intentaba cruzar el bulevar Harold R. Pape, a la altura de la calle Oaxaca de la colonia Guadalupe, lo que generó la movilización de cuerpos de rescate y autoridades municipales la tarde de este jueves.

El percance ocurrió alrededor de las 16:30 horas sobre la principal arteria de la ciudad, en dirección al sur. De acuerdo con el reporte oficial, el joven trataba de atravesar la vialidad cuando fue alcanzado por una camioneta cerrada.

El lesionado fue identificado como Rolando Sifuentes, de 20 años de edad, quien presentó diversas contusiones tras el impacto de una camioneta Suzuki S-Cross color gris, conducida por una mujer identificada como Nubia.

Testigos solicitaron apoyo inmediato a través del sistema de emergencias, arribando socorristas del cuerpo de Bomberos de Frontera, quienes le brindaron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje y establecer la mecánica del atropello, así como el deslinde de responsabilidades.

La conductora fue trasladada a la Comandancia Municipal, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente mientras se buscaba llegar a un acuerdo con la parte afectada por los daños y lesiones derivadas del incidente.