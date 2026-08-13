Mujer mayor causa accidente en la Zona Centro

MONCLOVA, Coah. – Considerables daños materiales y dos personas con molestias físicas dejó un choque registrado la tarde de este jueves en calles de la zona centro, luego de que una conductora presuntamente no extremara precauciones al cruzar una vialidad.

El accidente ocurrió cerca de las 15:45 horas, en el cruce de las calles San Miguel y De la Fuente, donde Rosa Alonso, de 64 años, conducía una Jeep Renegade negra.

Al intentar atravesar la calle De la Fuente, la conductora presuntamente invadió la trayectoria de una Nissan X-Trail dorada, manejada por Jesús García. La Jeep terminó impactándose contra el costado izquierdo de la Nissan, provocando daños considerables en ambas unidades y dejando a dos personas con molestias físicas.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para valorar tanto a Rosa Alonso como a otra persona involucrada en el percance. Por fortuna, no fue necesario realizar traslados hospitalarios. Elementos del Departamento de Control de Accidentes también se presentaron para tomar conocimiento, realizar el peritaje y establecer las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con las primeras diligencias, la responsabilidad del accidente recayó en la conductora de la Jeep.

Finalmente, el ajustador de la unidad responsable se hizo cargo de los trámites correspondientes para cubrir los daños ocasionados a la camioneta afectada.