Agresión a menor en Monclova: piden justicia tras ataque

MONCLOVA, Coah.- Una distribuidora de vales fue detenida por elementos de Seguridad Pública luego de protagonizar una riña y golpear a un menor de 15 años, quien padece un tumor en la cabeza y convulsiones, en la colonia Asturias.

El violento incidente ocurrió la tarde del lunes en un domicilio de la calle Juan Antonio de la Fuente, hasta donde acudió Adriana Cortes para reclamar el pago de un vale.

De acuerdo con los hechos proporcionados, la mujer llegó de manera agresiva e intentó golpear a otra mujer, quien mantenía la deuda.

Al observar la agresión de Luis Mario, de 15 años, contra su madre, el adolescente intervino con la intención de poner fin a la confrontación. Sin embargo, durante el altercado, la distribuidora lo golpeó con fuerza y provocó que cayera al suelo.

Familiares señalaron que el menor padece un tumor en la cabeza, además de sufrir convulsiones, por lo que exigieron que el caso sea investigado y se haga justicia.

Minutos después, oficiales de Seguridad Pública acudieron al reporte y realizaron la detención de Adriana Cortes, quien posteriormente fue turnada ante el Ministerio Público.

Según la información proporcionada, durante su detención la mujer solicitó la intervención de un abogado de apellido Palafox con la intención de obtener su libertad.

Familiares del adolescente insistieron en que la agresión pudo haber tenido consecuencias graves debido a la condición de salud del menor y demandaron que se deslinden responsabilidades conforme a la investigación correspondiente.