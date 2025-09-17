Acuesta' tractocamión en la 57

ESCOBEDO, COAH.- Un susto de grandes dimensiones se registró la mañana de este miércoles en la carretera federal 57, luego de que un tractocamión volcara aparatosamente a la altura del kilómetro 50, en el tramo que conecta a Monclova con Sabinas.

El percance generó la inmediata movilización de los cuerpos de emergencia de Escobedo, así como de autoridades federales, debido a que la pesada unidad quedó atravesada y obstruyó los carriles con dirección de sur a norte, lo que ocasionó un cierre parcial en la transitada vía.

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar para valorar la situación y descartar riesgos, mientras que la Guardia Nacional, División Caminos, se hizo cargo de las labores de abanderamiento para prevenir un accidente mayor. Asimismo, se levantó el reporte oficial y se iniciaron las maniobras para retirar el tractocamión siniestrado.

Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas, lo que fue confirmado por las autoridades en el lugar. No obstante, la volcadura generó un intenso congestionamiento vehicular, obligando a los conductores a reducir la velocidad y tomar precauciones.

Hasta el cierre de la información, la circulación se mantenía parcialmente restringida en tanto continuaban los trabajos para retirar la unidad y liberar por completo el tramo carretero.