Policía Municipal de Monclova recupera camioneta robada en colonia Tierra y Esperanza

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal lograron recuperar una camioneta robada cerca de las 14:00 horas de este lunes en la colonia Tierra y Esperanza, que había sido sustraída por un solitario ladrón. La unidad fue localizada horas después, ya desmantelada, en las calles Olivo y Los Nogales, en la colonia El Roble.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Petronilo López y Mártires de Guanajuato, donde el propietario de una camioneta Chevrolet Venture, modelo 1999, de color rojo, notificó a las autoridades sobre el robo de su vehículo, el cual había sido estacionado afuera de su domicilio.

El afectado, que observó la desaparición de su camioneta, alertó a un testigo que indicó haber visto a un joven empujando el vehículo, el cual estaba siendo arrastrado por otro automóvil de color blanco. Sin embargo, debido a la rapidez de la acción y la falta de detalles específicos sobre el vehículo, los oficiales no pudieron obtener más información.

Tras la denuncia, los agentes de la Policía Municipal realizaron un recorrido por las calles cercanas. A las 17:00 horas, aproximadamente, localizaron la camioneta en la colonia El Roble, pero al llegar al sitio, encontraron el vehículo desvalijado.

La camioneta, que originalmente contaba con vidrios oscuros, rines cromados y una franja cromada sobre la polvera, ya no presentaba las piezas de valor y había sido severamente dañada.

A pesar de los esfuerzos de la Policía para dar con los responsables del robo, los ladrones lograron escapar sin dejar rastro. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer el hecho y dar con los responsables del robo y desmantelamiento del vehículo.

La camioneta fue remolcada con una grúa hasta un corralón, pues sería turnada al Ministerio Público para las averiguaciones correspondientes.