Preocupación por caso de niña que intentó autolesionarse

MONCLOVA, COAH.- Una niña de 12 años fue ingresada en la sala de urgencias de la Clínica 7 del Seguro Social, luego de intentar quitarse la vida.

La menor, identificada como Emy ‘N’, fue encontrada por su abuela en un estado crítico, lo que la llevó a actuar rápidamente y trasladarla al hospital para su atención médica.

El intento de suicidio ocurrió el día de ayer, y aunque la menor fue atendida de inmediato, se sabe que este no es el primer episodio en el que Emy intenta quitarse la vida.

Trascendió que la niña ha tenido antecedentes de episodios de desesperación, lo que había alertado a su familia en ocasiones anteriores.

El personal médico de la Clínica 7 del IMSS dio parte del caso a los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes se desplazaron hasta el hospital para tomar conocimiento del incidente. Los agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y determinar las posibles causas que llevaron a la menor a tomar esta drástica decisión.

Se espera que el personal médico y especialistas brinden el apoyo necesario a la menor y su familia para abordar el delicado estado emocional por el que está atravesando la niña.