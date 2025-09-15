Venta de celular defectuoso termina en agresión en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de 39 años de edad, identificado como José Antonio Montañez Pérez, por su presunta participación en el delito de amenazas y agresión a una mujer a la que le vendió un celular inservible, en la colonia Guerrero.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas, cuando Cruz Elena Ramos Esquivel, quien había acudido al gimnasio, se acercó a una venta ambulante en la esquina de las calles 18 y 27 de la colonia Guerrero, donde se encontraba Montañez Pérez.

Según la versión de la afectada, en ese momento, ella reconoció al hombre, quien en días anteriores le había vendido un celular que no funcionó. La mujer le pidió la devolución del dinero, lo que aparentemente desató una agresión verbal y física por parte de Montañez Pérez.

De acuerdo con testigos, José Antonio Montañez Pérez se acercó a la mujer, la sujetó de los brazos y la empujó de manera violenta.

En medio de la confrontación, una mujer desconocida intervino para separar a ambos, pero el agresor, al ver que no podía golpearla, comenzó a proferir amenazas de muerte, tanto contra la mujer como contra su esposo. Según el relato, Montañez Pérez gritó que le mandaría gente para que los matara.

El temor de la víctima fue inmediato, y debido a la violencia de las amenazas, entró en crisis. Fue entonces cuando solicitó el apoyo de la Policía.

Ante los oficiales, la mujer identificó a José Antonio Montañez Pérez como el responsable de la agresión y las amenazas.

El hombre fue detenido en el lugar de los hechos y fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública donde quedó a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, bajo los cargos de amenazas y lo que resulte.