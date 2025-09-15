Vecinos de Monclova Alarmados por Olor Nauseabundo en Contenedor de Basura

MONCLOVA, COAH.- Una inquietante llamada a la Policía Municipal movilizó a las autoridades tras el reporte de un olor nauseabundo que provenía de un contenedor de basura en la colonia Progreso, específicamente a un costado del asilo de ancianos y a la orilla del río. Los vecinos, alarmados por la presencia de lo que parecían ser huesos grandes y tripas, temían que se tratara de los restos de una persona, lo que generó una especulación inmediata sobre un posible crimen.

Cerca de las 20:00 horas, oficiales de la Policía Municipal llegaron al lugar, específicamente sobre la calle Susan Lou Pape, entre la avenida Adolfo López Mateos y el asilo de ancianos. En el sitio, encontraron dos grandes contenedores de basura, de los cuales uno desprendía un fuerte olor a carne en descomposición. Al inspeccionar el interior del contenedor, los oficiales confirmaron que los restos encontrados eran huesos grandes, como costillas, y fragmentos de tejido, pero no humanos, sino de una res.

Aunque la situación fue angustiante para los vecinos que reportaron el hecho, los oficiales procedieron con calma, descartando el crimen y confirmando que se trataba simplemente de restos de un animal deshechado de forma irresponsable. El reporte, que inicialmente generó temor y desconcierto entre los habitantes de la zona, fue aclarado sin que se encontrara ningún indicio de actividad criminal.