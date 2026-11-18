ESTACIÓN HERMANAS, MPO. DE ESCOBEDO, COAH.- La carretera Monclova-Sabinas se convirtió en escenario de un aparatoso accidente que puso en riesgo a una familia completa, luego de que la camioneta en la que viajaban terminara fuera del camino y volcada entre la vegetación, dejando a sus cuatro ocupantes con diversas lesiones.

El percance se registró durante la noche del lunes, en el kilómetro 55, dentro del municipio de Escobedo. La familia se desplazaba desde Progreso con destino a Frontera en una Dodge Dakota gris, cuando repentinamente el conductor perdió el dominio de la unidad.

Sin poder controlar la trayectoria, la camioneta abandonó la carretera y terminó dando volteretas hasta quedar entre la maleza, a un costado de la cinta asfáltica, con severos daños en su carrocería.

La escena no pasó desapercibida para otros conductores, quienes al percatarse de lo ocurrido detuvieron sus vehículos para auxiliar a los pasajeros y solicitaron ayuda mediante el número de emergencias.

La respuesta estuvo a cargo de paramédicos de Protección Civil de Escobedo y rescatistas del Grupo de Urgencias Básicas Coahuila (GUBC), quienes trabajaron para atender a los cuatro integrantes de la familia.

Entre los afectados se encontraba Martha Alicia Guillén, de 54 años, quien presentaba dolor en el costado y la región abdominal derecha. También fue atendido Oscar Leonardo Salazar del Río, de 65 años, quien manifestó molestias en la clavícula, las costillas y el hombro izquierdos.

Ante la necesidad de recibir atención médica, dos de los ocupantes fueron llevados a la Clínica 7 del IMSS, mientras que los otros dos, incluida una menor de edad, fueron trasladados al Hospital General Amparo Pape de Benavides, en Monclova.

Pese a la magnitud del accidente y a las lesiones que sufrieron, posteriormente se confirmó que los cuatro se encontraban fuera de peligro y permanecían bajo supervisión médica.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron para hacerse cargo del accidente, realizar las diligencias correspondientes y asegurar la camioneta siniestrada.

Las causas que originaron la salida de camino todavía no estaban establecidas, por lo que corresponderá a las autoridades determinar qué provocó que el conductor perdiera el control de la Dodge Dakota.