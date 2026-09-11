Resguardan a hombre extraviado

MONCLOVA, COAH.- Desorientado y sin poder recordar dónde vivía, César Raúl Ibarra Medrano fue localizado y quedó bajo resguardo de las autoridades municipales mientras se intentaba contactar a sus familiares.

El hombre únicamente pudo proporcionar algunos datos sobre su posible domicilio, entre ellos que vivía cerca del estadio Kikapu Lucky Eagle y en calles de la colonia Ciudad Deportiva, aunque no logró recordar la dirección exacta.

Ante la situación, el caso fue difundido mediante un grupo de seguridad vecinal para solicitar el apoyo de la ciudadanía y obtener información que permitiera establecer dónde residía o localizar a algún familiar.

Tras la publicación, ciudadanos señalaron que posiblemente César Raúl vivía sobre la calle Maxtla, dato que sería verificado por las autoridades.

Debido a que se encontraba extraviado y podía estar en una situación de riesgo, los oficiales determinaron mantenerlo bajo resguardo preventivo y trasladarlo a la Central del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Desde ese lugar continuó la búsqueda de sus familiares, mientras las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que permitiera establecer contacto con ellos.

César Raúl permaneció a salvo bajo protección de las autoridades mientras se realizaban las acciones para lograr su reunificación con sus familiares.