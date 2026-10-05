Se atraviesa y choca contra Mazda en la rotonda de Los Héroes

MONCLOVA, COAH.- Por intentar cruzar el par vial del bulevar Francisco I. Madero sin extremar precauciones, el conductor de una Nissan Frontier terminó atravesándose en la trayectoria de un Mazda y provocó un accidente la mañana de este lunes.

El percance ocurrió alrededor de las 09:00 horas, en el cruce de Matamoros Norte con el bulevar Francisco I. Madero, en la rotonda de Los Héroes, donde acudieron elementos del Departamento de Control de Accidentes.

Detalles del accidente

José Tobías conducía una Nissan Frontier blanca por Matamoros Norte y, al llegar a la intersección, intentó cruzar el par vial sin tomar las debidas precauciones.

Al realizar la maniobra, la camioneta se atravesó en el paso de un Mazda azul, conducido por Gabriel Silva, contra el cual terminó impactándose en la parte trasera del costado izquierdo.

El choque provocó daños materiales de consideración en ambas unidades. La Frontier presentó las principales afectaciones en la parte frontal, mientras que el Mazda resultó dañado en su costado izquierdo.

Los involucrados solicitaron apoyo mediante un grupo de seguridad vecinal, por lo que el reporte fue atendido por oficiales de Control de Accidentes.

Pese a lo aparatoso del percance, ninguno de los conductores resultó lesionado.

Proceso de resolución

Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente para establecer responsabilidades y posteriormente trasladaron a los involucrados a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.

En la Comandancia, ambas partes buscarían llegar a un acuerdo para cubrir los daños materiales y evitar que el caso fuera turnado al Ministerio Público.