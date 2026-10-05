Ignora alto, choca contra camión y deja grave a acompañante

MONCLOVA, COAH.- Por no respetar un señalamiento de alto, el conductor de una motocicleta provocó un accidente contra un camión de transporte y venta de agua purificada, dejando lesionado a su acompaño, la mañana de este lunes en la colonia Obrera Sur.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Secundaria 1 y Avenida 4, donde resultó lesionado Éder Aramsi Covarrubias Campos, de 36 años, vecino de la colonia Los Álamos.

Éder viajaba como acompaño de Eliud Ruelas, quien conducía una motocicleta tipo cross negra con verde limón.

Detalles del accidente

De acuerdo con el peritaje de Control de Accidentes, Eliud circulaba por Secundaria 1 y, al llegar a Avenida 4, no respetó el señalamiento de alto.

Al incorporarse a la avenida, la motocicleta se atravesó en la trayectoria de un camión Ford conducido por Jorge Suárez.

Eliud no logró evitar el impacto y la motocicleta chocó contra la parte posterior del camión, provocando que Éder cayera contra el pavimento.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle atención y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo atención médica y fue reportado en estado delicado.

Consecuencias legales

Los oficiales realizaron el peritaje correspondiente y establecieron como responsable del accidente a Eliud Ruelas, debido a que no respetó el señalamiento de alto.

Por las lesiones ocasionadas a su acompaño, el motociclista fue consignado al Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal.

La motocicleta y el camión fueron remolcados a un corralón para continuar con las diligencias correspondientes.

En tanto, Jorge Suárez quedó deslindado de responsabilidad, luego de que el peritaje estableciera que circulaba por Avenida 4 cuando la motocicleta se atravesó en su trayectoria.