Refuerzan vigilancia en Monclova: operativo en colonias del sur

MONCLOVA, COAH.- Un despliegue de Seguridad Pública Municipal recorrió ayer calles de Colinas de Santiago, Loma Linda y Otilio como parte de un operativo preventivo para reforzar la vigilancia y atender sectores relacionados con reportes de robos y riñas.

La mayor presencia policial se concentró en Colinas de Santiago, donde varias unidades oficiales recorrieron vialidades y puntos considerados de atención para fortalecer la vigilancia durante la tarde.

Los elementos municipales realizaron patrullajes a bordo de las unidades y recorridos a pie, con el objetivo de mantener presencia en las calles y verificar las condiciones de seguridad en diferentes sectores de la zona sur.

Durante el operativo, los agentes mantuvieron vigilancia en distintos puntos de la colonia, sin que se reportaran incidentes relevantes mientras permanecieron en el sector.

Acciones de la autoridad en Colinas de Santiago y Loma Linda

El despliegue posteriormente se extendió hacia Loma Linda y Otilio, donde también se realizaron recorridos preventivos por diferentes calles.

Pese a la movilización de los elementos municipales y la presencia de las unidades oficiales, no se concretó la detención de ninguna persona durante las acciones realizadas.

Detalles del operativo de seguridad en la zona sur de Monclova

El operativo concluyó sin personas aseguradas y con presencia policial en las tres colonias recorridas. La corporación municipal mantiene este tipo de despliegues preventivos como parte de las acciones de vigilancia implementadas en sectores donde se busca disminuir hechos relacionados con robos y riñas.