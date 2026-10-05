Hijo de ex delegado ocasiona accidente vial

MONCLOVA, COAH.- Un accidente vial que derivó en una agresión y un intento de fuga terminó con dos personas detenidas, luego de que el hijo del exdelegado de la Fiscalía del Estado, Santos Vázquez, presuntamente embistiera a una madre de familia cuando intentaba escapar del lugar, en la colonia Braulio Fernández.

El percance ocurrió la noche de ayer, cuando el hijo del ex funcionario conducía una camioneta Mazda SUV, color negro, sobre la calle Chihuahua sin las medidas de precaución y a alta velocidad.

El cual el menor conductor del que no se dieron datos algunos al momento de llegar al cruce con la calle Adelitas, se impactó contra un Chevrolet tipo Cobalt que se encontraba estacionado sobre el exterior de un domicilio en la calle Chihuahua mismo que impactó una Honda Pilot, color gris misma que se encontraba en el mismo domicilio.

Tras la colisión, los propietarios de las unidades afectadas se acercaron al menor conductor para dialogar sobre los daños. Sin embargo, cuando la madre de familia Erika N intervino, el menor presuntamente intentó retirarse y la golpeó con la puerta de la camioneta, provocándole lesiones.

La agresión desató la reacción del esposo de la mujer, quien tiene una discapacidad motriz y trató de impedir que el conductor abandonara el sitio. Familiares de los afectados lograron retener al menor mientras arribaban las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar del accidente para brindar atención pre hospitalaria a la madre de familia Erika N, aunque no se precisó la gravedad de sus lesiones.

Minutos después llegó Santos Vázquez, exdelegado de la Fiscalía del Estado y padre del menor, quien se presentó en el lugar para apoyar a su hijo durante la intervención de las autoridades y hacerse cargo de los daños ocasionados.

Oficiales de Control de Accidentes se hicieron cargo del incidente y detuvieron al conductor, así como al esposo de la lesionada, señalado por presuntamente golpear al menor.

Pese a su discapacidad motriz, el hombre fue trasladado a las celdas, mientras las autoridades iniciaban las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades por el accidente y la agresión.