Asalta tienda y escapa en taxi

Un sujeto armado con amenazas verbales asaltó una tienda de conveniencia en plena zona centro de Monclova, de donde obtuvo 3 mil 800 pesos en efectivo antes de escapar a bordo de un taxi, sin que las autoridades lograran detenerlo.

El atraco ocurrió la mañana de ayer domingo en el establecimiento ubicado en el cruce de las calles Matamoros y Venustiano Carranza, cuando los empleados realizaban labores de acomodo de mercancía.

De acuerdo con la información proporcionada por los trabajadores, un individuo vestido completamente de negro ingresó al negocio y se dirigió directamente al área de cajas, donde amagó al cajero y le exigió el dinero de las ventas.

Ante la amenaza, el empleado entregó el efectivo, mientras el asaltante se apoderaba de 3 mil 800 pesos y abandonaba rápidamente el establecimiento.

El presunto responsable abordó un taxi para alejarse del lugar, aprovechando la circulación vehicular de uno de los sectores más transitados de la ciudad y evitando ser interceptado en su huida.

El asalto ocurrió en plena zona centro de Monclova, donde el delincuente amagó al cajero.

Tras recibir el reporte, elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al comercio para entrevistarse con los encargados y obtener información sobre las características físicas y la vestimenta del responsable, así como la forma en que ocurrió el atraco.

Con los datos recabados, los uniformados desplegaron un operativo de búsqueda en diferentes puntos de la zona centro, extendiendo los recorridos hasta las antiguas instalaciones del Sindicato Nacional Democrático, correspondientes a la Sección 288.

Policías municipales realizaron un operativo en busca del responsable, pero no lograron localizarlo.

Pese a la movilización y al despliegue de los elementos policiacos, el sospechoso no fue localizado, por lo que logró escapar con el dinero sustraído.

Al término del operativo, el robo permanecía sin personas detenidas. Las autoridades municipales contaban con la información proporcionada por los empleados para dar seguimiento a la búsqueda del presunto asaltante.