Se pasa alto y le chocan auto en la Zona Centro

MONCLOVA, COAH.- Daños materiales de consideración dejó un accidente registrado la tarde de este miércoles en calles de la Zona Centro, donde dos automóviles protagonizaron una colisión.

El percance ocurrió alrededor de las 12:30 horas en el cruce de Jesús Silva y Miguel Blanco, frente a las instalaciones de la UANE, hasta donde acudieron elementos del Departamento de Control de Accidentes.

Detalles del accidente

De acuerdo con los primeros informes, Edgar Bernal conducía un Honda City blanco por la calle Miguel Blanco y, al llegar al cruce con Jesús Silva, presuntamente no extremó precauciones al intentar cruzar la calle.

En ese momento, el Honda se atravesó en la trayectoria de un Chevrolet Aveo gris, manejado por Carlos Rodríguez, quien no logró evitar la colisión y terminó impactándolo en la parte posterior.

A consecuencia del golpe, el Honda City fue proyectado hacia la esquina de Miguel Blanco y Jesús Silva, donde quedó con daños considerables.

La unidad presentó las principales afectaciones en la parte posterior derecha, además de uno de sus neumáticos, que terminó reventado por el impacto.

Por fortuna, ninguno de los conductores resultó lesionado, aunque ambos vehículos registraron daños materiales.

Consecuencias y acciones

Un ajustador de la parte afectada acudió al lugar para realizar los trámites correspondientes, mientras que las autoridades solicitaron una grúa para retirar el Honda debido a las condiciones en que quedó.

Una vez finalizadas las diligencias, los involucrados serían trasladados a las instalaciones de Seguridad Pública para buscar un acuerdo respecto al pago de los daños ocasionados.