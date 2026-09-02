Menor resulta lesionada en choque

Una jovencita de 13 años resultó con algunos golpes luego de que el automóvil en el que viajaba con su padre fuera impactado por un Ford Focus en calles del fraccionamiento Aguilar.

El accidente se registró la tarde de ayer sobre la avenida Adolfo López Mateos y el cruce con la calle Vicente Suárez.

Detalles del accidente

De acuerdo con la información recabada, Saúl Hernández, un hombre mayor, conducía un Ford Focus azul, de procedencia extranjera, cuando, al no extremar precauciones, terminó chocando contra un Jeep Renegade gris.

El Jeep era conducido por Éric Rivera, de 34 años, quien viajaba acompañado de su hija de 13 años.

Tras el impacto, ambas unidades resultaron con daños materiales y la menor presentó molestias físicas.

Atención médica y seguimiento

Socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al lugar para brindar atención a los involucrados. Por fortuna, la jovencita no requirió traslado y fue atendida en el sitio.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes se hicieron cargo del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a la Comandancia, donde buscarían llegar a un acuerdo para el pago de los daños.