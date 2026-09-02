Jovencita se lesiona al caer en rejilla

Una jovencita de 17 años resultó con una lesión en una pierna luego de que su pie cayera accidentalmente dentro de una rejilla de drenaje pluvial, movilizando a elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja Mexicana hasta la Zona Centro.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles, sobre la calle Matamoros, en el cruce con Allende, donde la menor se encontraba con sus padres al exterior de un negocio de jugos.

La familia había detenido su vehículo en el lugar y, al momento de bajar, la jovencita no se percató del riesgo que representaba la rejilla.

Al pisarla, su pie cayó dentro del desagüe, provocándole una molestia en la rodilla y dejándola momentáneamente atorada.

Rescate y atención médica

Elementos de la Policía Municipal fueron notificados sobre el percance y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Por fortuna, la jovencita logró sacar la pierna por sus propios medios; sin embargo, debido a la lesión que presentaba en una rodilla, fue necesaria la intervención de paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas valoraron a la menor en el lugar y determinaron que no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Finalmente, la jovencita se retiró del sitio en compañía de sus padres a bordo de su vehículo particular.