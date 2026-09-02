Ignora alto y choca camión con 20 pasajeros

Daños materiales fue el saldo de un aparatoso choque entre una unidad de transporte público y un automóvil, luego de que presuntamente el operador del camión ignorara una señal de alto en el bulevar San José.

El accidente ocurrió cuando Ramón Eduardo Reyna circulaba a bordo de una unidad International de la ruta Guerrero-Campanario, desplazándose por la calle Purísima hacia el poniente.

Al llegar al bulevar, el operador continuó su marcha sin respetar la señal de alto, por lo que al cruzar fue impactado por un Volkswagen Vento blanco.

El automó vil era conducido por Eduardo Sánchez, quien avanzaba hacia el norte y no logró evitar el impacto contra uno de los costados del autobús.

Impacto y consecuencias del choque

Al momento del accidente, la unidad de transporte trasladaba alrededor de 20 pasajeros. Tanto ellos como los conductores fueron revisados para descartar lesiones, sin que ninguno requiriera atención médica.

Elementos de las autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje correspondiente.

De acuerdo con las primeras indagatorias, la responsabilidad habría recaído en el operador del transporte público por no respetar la señal de alto.

Reacciones del conductor afectado

Mientras se realizaban las diligencias, Eduardo Ramón Sánchez manifestó su molestia y comentó que parecía traer mala suerte, pues apenas unas semanas atrás otro vehículo había chocado su automó vil por la parte posterior.

En esta ocasión, nuevamente resultó afectado, aunque ahora el golpe se concentró en la parte frontal de su vehículo.