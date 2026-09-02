Caen dos por homicidio ocurrido en Frontera

FRONTERA, COAH.- A cuatro años de un homicidio registrado en Frontera, Érick "N" y Ángel "N" fueron detenidos como probables responsables de los delitos de homicidio y lesiones calificadas con ventaja.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montaño, informó que las detenciones se realizaron mediante órdenes de aprehensión, luego de que se modificara la medida cautelar que anteriormente había sido impuesta a los señalados.

Detalles de la detención

Los hechos por los que son investigados ocurrieron el 8 de julio de 2022, en el municipio de Frontera, donde se registró un homicidio además de personas lesionadas.

Fernández Montaño explicó que el proceso legal no fue sencillo, pues el Ministerio Público tuvo que agotar diversas instancias, luego de que inicialmente fuera negada la solicitud para modificar la medida cautelar ante el juez de primera instancia.

Ante esa resolución, la Fiscalía General del Estado interpuso un recurso de apelación para continuar con el procedimiento legal.

Fue el pasado 31 de agosto de 2026 cuando el magistrado del Tercer Tribunal Distrital de Monclova revocó las medidas impuestas previamente por el juez de control y determinó imponer prisión preventiva oficiosa y justificada.

Con la nueva determinación judicial, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía Estatal y corporaciones municipales, llevaron a cabo la detención de Érick "N" y Ángel "N".

Compromiso contra la impunidad

El fiscal general señaló que la institución mantiene como uno de sus principales objetivos combatir la impunidad y adelantó que se dará seguimiento al caso, debido a la relevancia que tiene para la Región Centro.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, mientras continúa el proceso legal en su contra.