Embiste auto a comerciante

MONCLOVA, COAH.– Un aparatoso accidente registrado la tarde de este martes sobre la avenida Revolución Mexicana, mejor conocida como Las Torres, dejó un saldo de cuatro personas lesionadas, entre ellas una comerciante que fue embestida por un vehículo fuera de control.

El percance ocurrió alrededor de las 13:40 horas, a la altura del cruce con la calle Adolfo López Mateos, donde una imprudente maniobra de una conductora desencadenó una cadena de impactos que por poco termina en tragedia.

De acuerdo con los primeros reportes, Juana Patricia Sifuentes, conductora de un Suzuki Baleno color azul, intentó incorporarse a la avenida sin las debidas precauciones, atravesándose en la trayectoria de un Mazda gris que circulaba con dirección al norte por la avenida Las Torres.

El automóvil Mazda, conducido por Jesús Antonio Hernández, de 18 años, quien iba acompañado por la menor Sheila ´N´, de 17, fue impactado en la parte posterior, por lo que el joven perdió el control y comenzó a girar sobre su propio eje por varios metros, convirtiéndose en un proyectil que terminó fuera de la carpeta asfáltica.

En su descontrolada trayectoria, el automóvil se estrelló contra varios puestos instalados a la orilla de la avenida, donde arrolló a la comerciante Anahí Maldonado Tovar, de 43 años, quien fue impactada violentamente y proyectada contra el suelo.

El caos se apoderó del lugar. Testigos corrieron para auxiliar a los heridos mientras solicitaban el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron en dos ambulancias para brindar atención prehospitalaria a los lesionados, trasladando a la menor a la Clínica 84 del IMSS, mientras que la comerciante fue llevada al Hospital General Amparo Pape de Benavides debido a la gravedad de sus lesiones. Los otros involucrados también fueron valorados y trasladados para su atención médica.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente, destacando que los daños materiales fueron cuantiosos, ya que el vehículo terminó incrustado y destruyó al menos tres puestos en su alocada carrera.

Finalmente, la conductora del Suzuki fue asegurada y trasladada a la Comandancia Municipal, donde deberá responder por los daños ocasionados y las lesiones provocadas, en tanto se determina su situación legal.