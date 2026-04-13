Cuerpos de emergencia controlan incendio en Pollo Viejito, sin lesionados

Momentos de tensión se vivieron la tarde de ayer en la colonia Tecnológico, luego que un incendio en el sistema de ventilación de un negocio dedicado a la venta de pollos, movilizara a cuerpos de emergencia.

El siniestro se registró alrededor de las 19:00 horas en el establecimiento "Pollo Viejito", ubicado sobre el bulevar Ejército Mexicano, en su cruce con el bulevar Tecnológico, donde repentinamente comenzaron a salir llamas desde la chimenea.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se originó en el sistema de extracción de la cocina y rápidamente se extendió por la estructura metálica, generando alarma entre los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Afortunadamente, el local se mantenía cerrado al público debido a labores de mantenimiento en un inmueble contiguo sobre la calle Albert Einstein, lo que evitó la presencia de clientes al momento del incidente.

Fueron los propios empleados quienes, al percatarse del fuego, dieron aviso inmediato a las autoridades, temiendo que las llamas se salieran de control.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil arribaron en cuestión de minutos, logrando controlar el incendio tras intensas maniobras, además de realizar una inspección para descartar riesgos en la zona.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, el siniestro dejó daños visibles en el sistema de ventilación del negocio.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del incendio.