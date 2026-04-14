Sale por medicamento para su madre y choca

MONCLOVA, COAH.– Lo que comenzó como una salida urgente para conseguir medicamento terminó en un aparatoso accidente vial en pleno Centro de la ciudad, donde un hombre de la tercera edad protagonizó un fuerte choque que movilizó a cuerpos de auxilio.

Los hechos se registraron cerca de las 11:00 horas de este martes sobre la calle De la Fuente, a escasos metros del cruce con Matamoros, donde don Luis Alfonso Garza, de 66 años, vecino de San Buenaventura, perdió el control de su vehículo al aparentemente distraerse mientras conducía.

El adulto mayor circulaba en un Toyota Yaris color blanco cuando, sin explicación clara, terminó estrellándose contra una camioneta Nissan Pathfinder gris, propiedad de Juanita Herrera, la cual se encontraba debidamente estacionada.

El impacto fue tal que la camioneta fue proyectada hasta la banqueta, mientras que el automóvil del sexagenario quedó con la parte frontal completamente destrozada, obstruyendo la circulación.

El accidente en el Centro de Monclova

Testigos y la propia Juanita Herrera no dudaron en auxiliar a don Luis Alfonso, quien fue bajado de su vehículo y sentado en la banqueta, visiblemente aturdido por lo ocurrido. Algunas ciudadanos le brindaron agua para tranquilizarlo mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana le brindaron atención prehospitalaria, confirmando que no presentaba lesiones de gravedad, aunque sí una fuerte crisis nerviosa tras el accidente.

Declaraciones de Luis Alfonso Garza

Al ser cuestionado por autoridades, el hombre explicó que se dirigía a comprar medicamento para su madre enferma, pero no logró recordar con claridad cómo ocurrió el impacto.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras una grúa remolcó el vehículo del presunto responsable al corralón.

Finalmente, tanto don Luis Alfonso como Juanita Herrera fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.

El incidente dejó en evidencia cómo un momento de distracción puede cambiar el rumbo de una jornada que, en este caso, tenía como origen una causa familiar.