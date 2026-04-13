Monclova: altercado en Colinas de Santiago deja un herido y sin detenidos

MONCLOVA, COAH.– La violencia volvió a encender las alarmas en el sur de la ciudad, luego de que una riña registrada la tarde de ayer dejara como saldo a un joven golpeado en el conflictivo sector de Colinas de Santiago.

Los hechos se registraron en el área conocida como Las Casas del Bienestar, donde una llamada al Sistema Estatal de Emergencias movilizó a paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron de inmediato tras el reporte de una persona lesionada.

Al llegar, los socorristas ubicaron a un joven con visibles huellas de violencia, quien logró ponerse a salvo refugiándose en una tienda de conveniencia cercana mientras esperaba auxilio.

Tras brindarle atención prehospitalaria, los paramédicos determinaron que las lesiones no eran de gravedad; sin embargo, fue trasladado a una clínica para una valoración más completa.

Por su parte, elementos de Seguridad Pública desplegaron un operativo en calles aledañas con la intención de ubicar a los responsables de la agresión, pero estos ya habían huido, dejando solo el rastro de violencia en el lugar.

Vecinos del sector no ocultaron su preocupación, señalando que las riñas son constantes en la zona, convirtiéndola en un foco rojo para las autoridades.

Hasta el momento no se reportan detenidos, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y dar con los agresores.