Choque entre motocicleta y automóvil causa caos en Frontera

FRONTERA, COAH.– Un choque de baja magnitud generó movilización policiaca la tarde de ayer en pleno Centro de la ciudad, luego de que una motocicleta y un automóvil colisionaran en un transitado cruce.

El incidente se registró en la intersección de las calles Progreso y Cuauhtémoc, donde una joven que conducía una motocicleta Vento color gris terminó impactándose contra un Nissan Versa con placas de la UCD.

Aunque el encontronazo fue leve, ambas unidades resultaron con daños materiales, lo que obligó la intervención de elementos del Departamento de Control de Accidentes.

Tras el percance, los involucrados intentaron arreglar la situación por su cuenta; sin embargo, la llegada de las autoridades cambió el rumbo del caso, procediendo conforme al protocolo.

Los oficiales tomaron conocimiento de los hechos, verificaron la documentación de ambos conductores y ordenaron su traslado a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, donde se llevaría a cabo el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

El choque provocó momentáneo caos vial en el primer cuadro de la ciudad, obligando a los agentes a intervenir para agilizar la circulación en la zona.

Será la autoridad competente quien determine la responsabilidad de los conductores con base en el análisis técnico del accidente.