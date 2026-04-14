Cuerpo de Bomberos controla incendio en Frontera

FRONTERA, COAH.– Un incendio registrado la tarde de este martes sembró el pánico en la colonia Occidental, luego que un corto circuito en un refrigerador que estaba siendo reparado arrasara con el interior de una vivienda, movilizando de inmediato a cuerpos de emergencia.

Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas en una vivienda de la calle Victoriano Cepeda, entre las calles Chantre Ramos y Occidental, donde vecinos alertaron sobre una intensa humareda que salía del domicilio.

Elementos Cuerpo de Bomberos arribaron rápidamente e ingresaron al inmueble, donde las llamas ya consumían parte del interior. Sin perder tiempo, los vulcanos comenzaron las maniobras para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a viviendas contiguas.

De acuerdo con el propietario, el incendio habría sido provocado por un corto circuito en un refrigerador, el cual era manipulado previamente por él. El material inflamable del aparato facilitó que el fuego se propagara con rapidez, alcanzando muebles y una de las habitaciones.

Durante las labores, los bomberos sacaron diversos objetos calcinados al exterior para enfriar la zona y evitar que el incendio se reavivara.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al sitio, donde se encargaron de acordonar el área y abanderar la vialidad para prevenir riesgos a los curiosos. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, ya que el dueño del inmueble logró ponerse a salvo al momento del siniestro. Sin embargo, los daños materiales fueron considerables.

Finalmente, los bomberos emitieron recomendaciones al propietario para prevenir futuros accidentes, recordando la importancia de revisar instalaciones eléctricas y electrodomésticos.