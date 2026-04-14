Motociclista resulta herido tras choque en Frontera

FRONTERA, COAH.– Un motociclista terminó lesionado la tarde de este martes luego de ser brutalmente embestido por un automóvil en calles de la colonia Occidental, desatando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales.

El accidente se registró alrededor de las 14:45 horas sobre la calle 16 de Septiembre, cerca del cruce con Oaxaca, donde Daniel Pecina Herrera, de 20 años, circulaba a bordo de una motocicleta marca Vento color negro.

De manera repentina, su trayecto fue interrumpido por un Nissan Tsuru color amarillo, de procedencia extranjera, conducido por Adrián Esparza Rodríguez, de 40 años, quien presuntamente no respetó la vía de circulación, impactándolo de lleno.

Tras el golpe, el joven motociclista salió proyectado contra el pavimento, quedando con diversas lesiones que obligaron la rápida intervención de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos arribaron al sitio y le brindaron los primeros auxilios, para posteriormente trasladarlo a un hospital, donde quedó bajo atención médica especializada.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, determinando como presunto responsable al conductor del automóvil.

Ambas unidades resultaron con daños materiales de consideración, evidenciando la fuerza del impacto en una zona habitacional donde el descuido al volante volvió a pasar factura.

Finalmente, el automovilista fue trasladado a la comandancia municipal, donde buscaría llegar a un acuerdo para la reparación de los daños y responder por las lesiones ocasionadas al motociclista.