En tienda de conveniencia arman escándalo par de borrachos

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía una madrugada tranquila terminó en un altercado protagonizado por dos sujetos en aparente estado de ebriedad, quienes intentaron irrumpir por la fuerza en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia La Loma, generando la movilización de elementos de la Policía Municipal.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:30 horas sobre la prolongación Juárez, cuando el encargado del establecimiento solicitó apoyo al verse rebasado por la actitud agresiva de los individuos.

De acuerdo con el reporte, los sujetos llegaron al negocio exigiendo ser atendidos de manera directa en el interior, negándose a realizar sus compras a través de la ventanilla, como lo marca el protocolo del lugar durante la madrugada. Ante la negativa del empleado, comenzaron a comportarse de manera violenta, intentando ingresar por la fuerza y lanzando reclamos a gritos.

Acciones de la autoridad

La situación encendió las alertas, por lo que el trabajador no dudó en pedir la intervención de las autoridades, temiendo que el incidente escalara a algo mayor.

Minutos después, elementos de la Policía Preventiva arribaron al sitio; sin embargo, al notar la presencia de las patrullas, los rijosos optaron por huir, perdiéndose entre las calles del sector para evitar ser detenidos.

Detalles confirmados

Los oficiales implementaron un recorrido de vigilancia en la zona, pero no lograron dar con el paradero de los responsables, quienes dejaron tras de sí únicamente el susto del empleado y algunos minutos de tensión.

Afortunadamente, el incidente no dejó personas lesionadas ni daños materiales, quedando todo en un mal rato provocado por el alcohol y la necedad de dos sujetos que quisieron pasarse de listos.