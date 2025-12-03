Vecinos alertan sobre robo de MG3 en Monclova: investigación en curso

MONCLOVA, COAH.— Una ama de casa del sector El Pueblo vivió una desagradable sorpresa al regresar de vacaciones y descubrir que su automóvil de lujo había sido robado frente a su domicilio, en la calle Las Flores, entre las calles Nogalitos y Jicoténcal.

La afectada relató que dejó su MG3 color guindo estacionado antes de salir de la ciudad y, al regresar, se percató de que la unidad ya no se encontraba en el lugar.

Elementos del Departamento de Seguridad Pública acudieron al reporte y confirmaron que el vehículo había sido sustraído durante la ausencia de la propietaria, por lo que iniciaron las primeras investigaciones.

El automóvil, un MG3 reciente en color guindo, destaca por su diseño compacto y lujoso. Los oficiales recabaron características, placas y señas particulares para integrarlas al sistema de búsqueda y alertar a otras corporaciones.

Las autoridades hicieron un llamado a los vecinos para reportar cualquier movimiento sospechoso observado durante los días del robo. La unidad fue incluida en la lista de vehículos robados en la región y la investigación continúa con varias líneas abiertas para dar con los responsables y recuperar el automóvil.