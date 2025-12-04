Hombre en estado crítico tras accidente en Monclova: se investiga agresión

MONCLOVA, COAH.— En completo hermetismo y en estado crítico ingresó durante la madrugada de este jueves un hombre procedente de Nueva Rosita a la sala de urgencias de la clínica 7 del Seguro Social, luego de sufrir un presunto accidente dentro del anexo donde permanecía internado... aunque todo apunta a que la historia podría ser mucho más oscura.

El hombre, identificado solo por el apodo de "El Negro", fue trasladado de inmediato al área de cirugía debido a la gravedad de sus lesiones. De acuerdo con personal médico, llegó politraumatizado, con abundante pérdida de sangre y prácticamente al límite de la conciencia, obligando al equipo quirúrgico a intervenir sin demora para intentar mantenerlo con vida.

Investigación sobre el estado crítico del paciente

Los encargados del traslado señalaron que el individuo se encontraba internado en un centro de rehabilitación de Nueva Rosita al momento de los hechos. Sin embargo, las circunstancias que lo dejaron al borde de la muerte continúan sin aclararse, pues nadie del anexo ha ofrecido una versión coherente sobre lo ocurrido.

La Agencia de Investigación Criminal ya tomó cartas en el asunto y abrió una carpeta para determinar si "El Negro" realmente sufrió un accidente, como se ha intentado informar, o si fue víctima de algún tipo de agresión dentro del lugar, posiblemente por parte de los llamados "padrinos", figuras que suelen encargarse de la disciplina interna y que frecuentemente están señaladas en denuncias por maltrato.

Detalles sobre el accidente de El Negro en Nueva Rosita

Por ahora, el estado de salud del paciente continúa reportándose como crítico, mientras familiares aguardan desesperadamente en la clínica a que la intervención médica logre revertir el severo cuadro que presenta. Las autoridades, por su parte, ya comenzaron a recabar testimonios y revisarán las instalaciones del anexo para esclarecer qué ocurrió realmente con este hombre que llegó, literalmente, al borde del colapso.