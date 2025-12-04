Se 'avienta' abuelita choque por alcance

Una abuelita que regresaba tranquilamente a su hogar terminó protagonizando un aparatoso accidente la mañana de este jueves, luego de no frenar a tiempo mientras circulaba por el bulevar Harold R. Pape, donde chocó por alcance contra un KIA Río, causando cuantiosos daños materiales y la movilización de las autoridades municipales.

Detalles del accidente en el bulevar Pape

El percance ocurrió alrededor de las 11:00 horas, a la altura del cruce con la calle Mar Rojo, cuando ambas unidades se desplazaban hacia el norte de la ciudad por la principal arteria vial. La conductora responsable fue identificada como Elvira Vaquera Soto, de 75 años, quien manejaba un Nissan Platina 2006, color rojo.

Según el informe de Control de Accidentes, la mujer no alcanzó a frenar y terminó estrellándose contra un KIA Río 2022, color azul, que manejaba Alejandra Guadalupe Villanueva Partida, de 33 años, quien únicamente se llevó un susto.

Acciones de los paramédicos en el lugar

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para valorar tanto a la afectada como a la mujer mayor, quienes por fortuna no presentaron lesiones de gravedad, aunque sí un evidente sobresalto que dejó a más de uno con el corazón acelerado.

Ambos vehículos quedaron con serios daños y fueron asegurados por oficiales municipales mientras se realizaba el peritaje correspondiente. En tanto, familiares de la señora Elvira llegaron presurosos para intentar llegar a un acuerdo con la parte afectada y así evitar que el asunto escalara a instancias legales.

Reacciones de los familiares tras el choque

El incidente generó complicaciones viales momentáneas, pues el KIA quedó con la defensa trasera hundida y el Platina con el frente destrozado, recordándole a los automovilistas —una vez más— que en el bulevar Pape no basta con ir "con calma": también hay que frenar a tiempo.